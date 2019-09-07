Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 16:06

Вашингтон. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу поздравил РФ и Украину с обменом заключенными и выразил надежду на то, что это событие станет предвестником достижения в будущем мира.

"Россия и Украина только что обменялись большим числом заключенных. Очень хорошие новости; вероятно, первый гигантский шаг по направлению к миру. Поздравления обеим странам!" - написал президент на своей странице в Twitter.

Ранее обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной также приветствовали Берлин, Париж, председатель Европейского совета Дональд Туск, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Тем временем в Москву прибыло 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!