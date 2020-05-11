Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 1:22

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи со вступлением в должность.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, чтобы поздравить его с утверждением в Совете представителей Ирака", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Президент США выразил поддержку Ираку во время продолжающейся глобальной пандемии коронавируса и подчеркнул общую заинтересованность в достижении прочного разгрома ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

"Президент Трамп также призвал премьер-министра обратиться к требованиям иракского народа о проведении реформ и законных досрочных национальных выборов", - добавил представитель Белого дома.

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