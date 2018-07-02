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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 5:37 02.07.2018 - 05:37

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил кандидата от коалиции левых сил Мексики с победой на президентских выборах.

"Поздравляю Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием следующим президентом Мексики. Я с нетерпением жду начала работы с ним. Предстоит сделать многое для пользы как США, так и Мексики!" - написал в своем твиттере американский президент.

Л.Обрадор считается победителем на президентских выборах после того, как поражение признали три других кандидата на пост главы государства, сообщили СМИ из мексиканской столицы.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканках штатов и мэры ряда городов.

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