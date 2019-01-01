Трамп поздравил президента Бразилии с вступлением в должность

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 19:36

Вашингтон. 1 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил Жаира Болсонару с официальным вступлением на пост президента Бразилии.

"Поздравляю Жаира Болсонару, который произнес прекрасную речь на инаугурации. Соединенные Штаты с вами!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Бразилии проходит церемония инаугурации Ж.Болсонару. Этот политик придерживается правых взглядов, он намерен укреплять сотрудничество Бразилии и Вашингтона. Он заявлял, что готов вслед за США выйти из Парижского климатического соглашения и перенести диппредставительство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. СМИ в период предвыборной гонки окрестили его "бразильским Трампом". На церемонии инаугурации присутствовал госсекретарь США Майк Помпео.

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