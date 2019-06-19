Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 1:25

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил главу Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с ратификацией нового соглашения о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA) и призвал Конгресс США также проголосовать за него.

"Мои поздравления президенту Лопесу Обрадору. Мексика проголосовала за ратификацию USMCA сегодня большинством голосов. Пришло время Конгрессу здесь сделать то же самое", - написал Трамп в своем твиттере.

Сенат Мексики подавляющим большинством голосов проголосовал в среду за ратификацию нового соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами и Канадой, что сделало его первой из трех стран, получивших законодательное одобрение.

"За" проголосовали 114 сенаторов, против - четыре и трое воздержались.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в своем заявлении приветствовал ратификацию Мексикой как "решающий шаг вперед".

В ноябре 2018 года Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето "на полях" саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA.

Ряд положений сделки вступили в силу сразу после того, как лидеры подписали документы. Соглашение нужно еще ратифицировать в парламентах всех трех стран.

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