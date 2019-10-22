Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 7:36

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо победой на выборах в парламент.

"Поздравляю Джастина Трюдо с замечательной и упорной победой. (...) Я с нетерпением жду возможности работать с Вами на благо обеих наших стран!" - написал Трамп в своем твиттере.

Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по предварительным данным, выигрывает всеобщие выборы в Канаде, сообщает телеканал CBC News.

По предварительным данным, Либеральная партия лидирует в 156 округах, консерваторы - в 121.

Таким образом, Трюдо вновь возглавит правительство Канады, но на этот раз он будет возглавлять правительство либерального меньшинства.

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