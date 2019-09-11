Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 5:03

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил республиканцев с победой на довыборах в Палату представителей США от Северной Каролины в двух округах.

"Великая ночь для республиканской партии. С победой всех!" - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее стало известно, что республиканец Дэн Бишоп победил демократа Дэна Маккриди и двух других кандидатов в девятом округе штата Северная Каролина.

Данные выборы рассматривались как показатель популярности Трампа, так как президент в понедельник, проводя предвыборный митинг в Фейетвилле (штат Северная Каролина), агитировал за Бишопа.

Победа другого республиканского кандидат Грэга Мерфи над демократом Алленом Томасом была более ожидаема.

"Грег Мерфи-большой победитель в третьем округе Северной Каролины. Гораздо больший перевес, чем ожидалось изначально. Поздравляю, Грег!" - написал Трамп.

Сам Мерфи сообщил журналистам, что Трамп позвонил ему во вторник, чтобы лично поздравить с победой. По его словам, президент сказал, что "любит восточную Северную Каролину и надеется, что мы будем работать вместе, чтобы помочь региону".

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