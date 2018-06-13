Трамп поздравил США, Мексику и Канаду, которые примут у себя Чемпионат мира по футболу-2026
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду поздравил США, Мексику и Канаду с тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала их для проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года.
"США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Чемпионат мира. Мои поздравления - отличное достижение после тяжелой работы!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
Ранее в среду в Москве состоялся конгресс ФИФА, на котором определялось место проведения ЧМ-2026. Совместная заявка США, Канады и Мексики победила с результатом в 67%.
На проведение турнира в 2026 году также претендовало Марокко.
14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.
1бф аю
Интерфакс