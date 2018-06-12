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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 7:27 12.06.2018 - 07:27

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе прогулки с лидером КНДР Ким Чен Ыном у отеля "Капелла" в Сингапуре, где во вторник проходит их саммит, показал ему свой представительский автомобиль "Кадиллак", сообщил телеканал "Эн-Би-Си".

На видео видно как главы государств подошли к автомобилю президента США, прозванного "зверем". Сотрудник секретной службы США открыл заднюю дверь автомобиля, и Ким Чен Ын заглянул вовнутрь.

Тем временем, в ходе прогулки у отеля Д.Трамп обещал вскоре объявить о подписании документа по итогам его встречи с Ким Чен Ыном.

"Мы объявим об этом через несколько минут", - сказал Д.Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, какой документ лидеры двух стран подпишут.

Лидеры двух стран после рабочего ланча сделали краткую остановку перед журналистами, в рамках которой американский президент сообщил о скором подписании некоего документа.

Они вдвоем без переводчиков подошли к журналистам, которые поинтересовались у них результатами встречи, на что Д.Трамп заявил о "большом прогрессе".

"Мы далеко продвинулись. Вышло лучше, чем кто-либо мог предположить", - ответил он.

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