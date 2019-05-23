Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 22:37

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что на данном этапе не видит необходимости переброски дополнительных войск на Ближний Восток, но в то же время - не исключил такой сценарий.

"Я не думаю, что нам это нужно. Но если потребность возникнет, мы перебросим столько военных, сколько потребуется", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.

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