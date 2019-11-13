Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не смотрел трансляцию открытых слушаний в палате представителей по вопросу об объявлении ему импичмента.
"Я не посмотрел ни одной минуты", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
"Все это - мошенничество (попытки демократов объявить ему импичмент - ИФ), и должно быть запрещено", - добавил Трамп.
Открытая часть слушаний в палате представителей началась в среду и продолжится, как ожидается, в течение ближайших недель.
1во ав