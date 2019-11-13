Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 22:57

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не смотрел трансляцию открытых слушаний в палате представителей по вопросу об объявлении ему импичмента.

"Я не посмотрел ни одной минуты", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Все это - мошенничество (попытки демократов объявить ему импичмент - ИФ), и должно быть запрещено", - добавил Трамп.

Открытая часть слушаний в палате представителей началась в среду и продолжится, как ожидается, в течение ближайших недель.

1во ав

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