Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 20:33

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не хотел бы пока проводить встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, передает телеканал CBS.

"Я предпочел бы с ним не встречаться", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

В то же время он не стал категорически отвергать возможность такой встречи.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятной встрече Трампа и Рухани на Генеральной Ассамблее ООН. Так, агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.

Советник американского лидера Келиэнн Конуэй затем заявила в эфире телеканала Fox News, что встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Однако во вторник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США.

"Переговоров с США не будет ни на каком уровне", - приводило агентство Associated Press слова аятоллы.

1аю ав

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