Трамп покидает Сингапур после саммита с Ким Чен Ыном
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп покидает Сингапур, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает во вторник телеканал Эй-Би-Си.
Телеканал показал кадры, на которых видно, как Д.Трамп заходит по трапу на борт президентского самолета Air Force 1. Лидер США помахал рукой на прощание провожавшим его в аэропорту людям.
Как сообщалось, на саммите КНДР-США северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а США в обмен на это пообещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
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Интерфакс