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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:20 12.06.2018 - 12:20

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп покидает Сингапур, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает во вторник телеканал Эй-Би-Си.

Телеканал показал кадры, на которых видно, как Д.Трамп заходит по трапу на борт президентского самолета Air Force 1. Лидер США помахал рукой на прощание провожавшим его в аэропорту людям.

Как сообщалось, на саммите КНДР-США северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а США в обмен на это пообещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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