Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 3:45

*** Американский президент допускает, что число жертв коронавируса достигнет 90 тыс

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп полагает, что вакцина от коронавируса COVID-19 появится к концу текущего года.

"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", - заявил он в эфире телеканала Fox News.

При этом американский лидер добавил, что ему все равно, какая страна сделает ее первой.

Кроме того, Трамп допустил, что число жертв коронавируса в США может составить от 80 до 90 тыс. человек.

"80-90 тыс. жертв уже можно считать успехом", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявлял о возможных 100 тыс. летальных исходов в результате пандемии коронавируса.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!