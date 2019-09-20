Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 18:19

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, комментируя критику в его адрес из-за разговора с неким иностранным лидером, заявил о том, что всегда должным образом общается с мировыми руководителями.

"У меня был великолепные беседы с множеством людей, с множеством лидеров", - цитирует слова президента пресс-пул Белого дома.

"(Диалог проходил - ИФ) всегда надлежащим образом, на самом высшем уровне - правильным образом", - отметил он.

При этом Трамп назвал информацию о нарушениях, якобы допущенных им при разговоре с иностранным лидером, "дурацкой историей". Самого американского разведчика, сделавшего достоянием общественности эту историю, Трамп охарактеризовал как "предубежденного информатора".

Также Трамп не стал строить предположений, подразумевался ли в сообщениях СМИ его разговор 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я в самом деле не знаю", - сказал Трамп.

Согласно пресс-пулу Белого дома, на вопрос о том, заходила ли в разговоре речь о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, Трамп ответил, что "неважно, о чем идет речь". Президент также посетовал, что "фейковые новости" не обращают внимания на Байдена, потому что он представитель Демократической партии.

Ранее газета Washington Post сообщила, что обещание, данное президентом США Дональдом Трампом во время общения с неким иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки доложить об этом своему руководству.

Неясно, с кем именно говорил Трамп и что он пообещал. Однако один из источников издания уточнил, что обещание было дано в ходе телефонного разговора.

Обращение информатора из числа американских разведчиков, связанное с беседой президента США Дональда Трампа с иностранным лидером, касается Украины, утверждала затем газета Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что пока неясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с украинским коллегой.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!