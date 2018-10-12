Трамп полагает, что его дочь Иванка подойдет для работы на посту постпреда США при ООН
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***Президент опасается обвинений в непотизме при таком развитии событий
Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что его дочь Иванка подошла бы на пост постпреда страны при ООН, однако опасается обвинений в использовании родственных связей.
"Так здорово, все хотят видеть Иванку Трамп постоянным представителем США при ООН. Она была бы невероятной, но уже сейчас я слышу обвинения в непотизме! У нас есть много людей, которые хотят работу", - написал Д.Трамп в своем Twitter в пятницу.
Ранее на этой неделе стало известно, что Никки Хейли в конце 2018 года покинет пост постпреда США при ООН. Она считается одной из восходящих звезд Республиканской партии и верной сторонницей Д.Трампа.
Позднее Д.Трамп заявил, что рассматривает кандидатуры пятерых претендентов на пост постпреда США при ООН и пообещал объявить имя будущего постпреда в течение двух-трех недель.
Ранее газета "Вашингтон пост" писала, что в Белом доме началась борьба за вакантную должность постпреда при ООН. Так, сообщала газета, коалиция во главе с дочерью Д.Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера поддерживает Дина Пауэлл, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступает за более консервативного кандидата, например, Р.Гренелла.
Позднее издание "Политико" со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, утверждало, что помощники Д. Трампа призывают его назначить женщину на должность постоянного представителя США при ООН после ухода с нее Н. Хейли.
1кю аю
Интерфакс