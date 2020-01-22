Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 13:46

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы с его оппонентами в конгрессе из Демократической партии столкнулись некоторые его предшественники на посту главы государства, то они были бы вынуждены уйти в отставку в первый же день работы.

"Если действительно считать то, что я сделал, реальным поводом для импичмента, то тогда Линдон Джонсон и Джон Кеннеди в аналогичной ситуации были бы вынуждены уйти в первый же день работы", - сказал он на пресс-конференции в Давосе.

Трамп в очередной раз заверил, что не допустил никаких нарушений во время телефонного разговора летом прошлого года с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Это был совершенно нормальный разговор с прекрасным человеком", - сказал он.

Президент США добавил, что "лучшие юристы", изучившие дело, согласны с его точкой зрения.

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