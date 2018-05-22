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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 19:41 22.05.2018 - 19:41

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Вашингтоне, что лидер КНДР Ким Чен Ын занимает серьезную позицию относительно денуклеаризации Северной Кореи.

"Я думаю, он серьезен. Я думаю, он абсолютно, очень серьезен", - приводит слова Д.Трампа южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Также президент вновь заявил, что у США нет планов сменить нынешнюю власть в КНДР.

Кроме этого, Д.Трамп пообещал инвестиции в КНДР из Южной Кореи, КНР и Японии, чтобы сделать Северную Корею "великой".

Он добавил, что со временем Южная Корея и КНДР могут объединиться, однако как отметил американский президент, пока не ясно, будет ли вновь встречаться Мун Чжэ Ин с Ким Чен Ыном.

Ранее во вторник Д.Трамп также заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок. В то же время американский президент подчеркнул, что Белый дом продолжает подготовку к этой встрече, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Аю де

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