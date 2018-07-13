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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:49 13.07.2018 - 15:49

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может наладить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, если они проведут какое-то время вместе.

"Я думаю, что у меня получится наладить хорошие отношения с президентом Путиным, если мы проведем вместе какое-то время", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что отношениям России и США сильно навредила "охота на ведьм" в США. Так он называет попытки его политических противников найти следы сговора между его предвыборным штабом и Россией.

"Я думаю, что это (охота на ведьм - ИФ) сильно навредило нашей стране и нашим отношениям с Россией. Я думаю, что у нас есть шанс иметь очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие отношения с президентом Путиным", - добавил американский президент.

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