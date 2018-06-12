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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:56 12.06.2018 - 11:56

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему может потребоваться еще один саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения актуальных проблем между странами.

"Возможно, нам будет нужен еще один саммит. Еще одна встреча. Называть это можно как угодно", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Сингапуре.

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