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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 18:22 09.10.2018 - 18:22

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник написал в "Твиттере", что бушующий в районе Мексиканского залива ураган "Майкл", вскоре обрушится на Флориду, и, по всей видимости, также затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина.

"Ураган идет на Флориду на Пэн Хэндл (неофициальное название северо-запада Флориды - ИФ), причем в основном, (ураган - ИФ) достигнет этого района завтра утром. Также он может, позднее, ударить по части Джорджии и, к сожалению, по Северной и Южной Каролине", - написал президент.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в этом сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

В то же время президент выразил уверенность, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях и спасатели готовы к приходу стихии.

"Крайне необходимо, что вы следовали указаниям (властей - ИФ) вашего штата и местных властей. Пожалуйста, будьте подготовленными и осторожными и берегите себя!", - добавил Д.Трамп.

В настоящий момент "Майкл" находится примерно в 600 км от города Панама-Сити во Флориде и смещается в его сторону со скоростью 19 км/ч.

Губернатор Флориды Рик Скотт на пресс-конференции во вторник заявил, что Флорида "на 100%" готова к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с Д.Трампом.

Метеорологи полагают, что в среду ураган достигнет побережья Флориды. К тому времени он может еще усилиться - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

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