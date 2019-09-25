Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 21:09

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были на Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", - сказал Зеленский на встрече с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь". Американский лидер отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

Кроме того, в ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

"Однако вы забыли назвать даты (для визита - ИФ)", - сказал президент Украины. Эти слова вызвали смех у журналистов. Отвечая на эту реплику, Трамп указал на журналистов и посоветовал Зеленскому спросить у них, когда было бы лучше приехать с визитом.

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