Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 15:33

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил телеканалу CNBC, что Вашингтон незамедлительно введет очередные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.

"Да, они будут введены", - сказал Трамп телеканалу, отвечая на вопрос, не будут ли эти пошлины введены незамедлительно.

Президент напомнил, что на саммите G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня, у него запланирована встреча с Си Цзиньпином, и что Трамп удивится, если председатель КНР не прибудет на встречу.

При этом Трамп заявил, что у него "отличные взаимоотношения" с Си Цзиньпином.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что он, вероятно, примет решение об очередных пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином на саммите G20.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Трамп примет решение о введении тарифов после переговоров с Си Цзиньпином.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть, на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

1аю ар

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