Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 21:33

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о планах серьезных реформ американской миграционной системы.

"Наши планы превратят американскую миграционную систему в гордость нашей нации и в предмет для зависти современного мира", - заявил президент, выступая перед Белым домом.

По его словам, американская администрация преследует две цели: во-первых, защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции; и во-вторых, привлекать в США лучшие кадры из числа иммигрантов.

"Самое большое изменение, которые мы совершим, это увеличение доли высококвалифицированных мигрантов с 12% до 57%, и мы хотели бы понять, можем ли мы еще увеличить это число. Это поставит нас в один ряд с другими странами и сделает конкурентоспособными на мировом рынке", - пояснил президент.

Трамп также объявил о планах заменить грин-карты - удостоверения личности подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающего возможность на трудоустройство - на новые визы "Build America Visa" . Президент подчеркнул, что иммигранты, желающие остаться в США, должны знать английский язык и сдавать экзамены.

"Приоритет будет отдаваться работникам с более высокими зарплатами, с гарантией, что это никогда не отразится на зарплатах американцев. Чтобы сохранить достаток американских граждан, иммигранты должны быть финансово самостоятельными. Наконец, чтобы способствовать интеграции, ассимиляции и национальному единству, от будущих иммигрантов для въезда (в США - ИФ) будут требовать учить английский язык и сдавать экзамены по основам гражданства и права", - заявил Трамп.

В то же время Трамп заявил, что новая система позволит воссоединять несовершеннолетних иммигрантов с их семьями, а также отсекать лиц, которые имеют "недобросовестные" притязания на получение убежища в США.

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

1аю ар

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