Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США сообщил, что сделает заявление по ситуации с нападением Ирана на авиабазы в Ираке утром 8 января.
"Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В настоящее время проходит оценка потерь и ущерба", - написал Трамп в твиттере.
"Безусловно, у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в любой точке мира! Я сделаю заявление завтра утром", - добавил он.
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.
Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".
"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", - добавил Хоффман.
Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.
США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.
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