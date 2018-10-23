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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 8:43 23.10.2018 - 08:43

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предлагает снизить налоги для среднего класса американцев на 10%, пишет во вторник издание "Политико".

"Мы предлагаем снижение подоходного налога примерно на 10% - мы делаем это сейчас для людей со средним уровнем дохода. Это не для бизнеса... Это будет в дополнение к снижению налогов, которое мы уже сделали", - заявил Д.Трамп журналистам.

Издание отмечает, что президент США назвал точную дату того, когда планирует претворить этот план в жизнь.

"Мы представим план где-то на следующей неделе или через полторы-две недели", - сказал он, не уточняя деталей.

Д.Трамп пообещал, что попросит законодателей голосовать за снижение налогов после промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября.

"Политико" отмечает, что, похоже, обещания Д.Трампа призваны сплотить избирателей Республиканской партии перед выборами в следующем месяце.

Издание добавляет, что, похоже, в окружении Д.Трампа не обладают подробнобными данными о его плане. Ни администрация, ни республиканцы Конгресса не ответили на запросы издания о разъяснениях.

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