Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 4:03

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

О подготовке к подписанию сделки сообщалось ранее. В ее рамках Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января.

1гк гс

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