Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 20:16

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп обсудили в среду по телефону события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль НАТО, сообщила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

"Президент попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке. Они согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в коммюнике.

В документе также сказано, что "НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ ("Исламским государством" - запрещенной в РФ террористической группировкой - ИФ)".

1ов гс

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