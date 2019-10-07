Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 23:00

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана избегать бесчеловечного отношения к курдам в ходе военной операции на севере Сирии, подготовку к которой ведет Анкара.

Трамп пояснил американским журналистам в Белом доме, что в Сирии Турции не следует предпринимать в отношении курдов "действия, которые были бы бесчеловечеными".

Также он предупредил Эрдогана, что турки во время операции "не должны наносить уро нашим людям".

Президент США заверил, что ранее принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать. "Мы хотим, чтобы наши военные возвращались домой. Это было моим предвыборным обещанием", - пояснил Трамп.

Он повторил мысль, которую ранее сформулировал в твиттере, о том, что не хочет, чтобы США вели "бесконечные войны".

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