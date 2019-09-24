Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 6:32

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн, сообщает Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации.

По данным источников издания, данное распоряжение Трампа было передано в Министерство обороны и госдепартамент в середине июля на межведомственном совещании.

Чиновники Белого дома сообщили Пентагону и госдепу, что президент "обеспокоен" необходимостью тратить деньги и поручил им сообщить законодателям, что помощь задерживается из-за "межведомственного процесса", который продолжался почти два месяца, прежде чем средства были разморожены в начале этого месяца.

Как отметил один из собеседников газеты, Трамп принял решение о "заморозке" из-за опасений по поводу коррупции в украинском правительстве.

Уточняется, что средства были разморожены из-за приближения 30 сентября, когда заканчивается финансовый год.

При этом источник издания отрицал, что своим решением Трамп каким-либо образом пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Сам Трамп говорит, что общался с Зеленским на тему коррупции на Украине и упоминал в разговоре Байдена.

"(Говорили - ИФ), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине - ИФ). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как (бывший - ИФ) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - сказал Трамп.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент США попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

На 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

После этих сообщений американские сенаторы попросили Трампа пересмотреть свое решение и все же предоставить средства Украине.

5 сентября сенатор Рон Джонсон сообщил, что если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

1вз ад

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