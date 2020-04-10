Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 3:45

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поручил главе Минсельхоза США ускорить выделение помощи американским фермерам.

"Я поручил министру Сонни Пердью (министр сельского хозяйства США - ИФ) ускорить помощь нашим фермерам, особенно мелким фермерам, которые сейчас страдают. Я ожидаю, что министр Пердью использует все имеющиеся в его распоряжении средства и полномочия для обеспечения стабильного, надежного и безопасного снабжения продовольствием", - написал Трамп в твиттере.

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