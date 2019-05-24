Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 2:47

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вечером в четверг подписал меморандум, согласно которому он поручает разведывательному сообществу США совместно с генпрокурором Уильямом Баром изучить деятельность по наблюдению во время президентских выборов 2016 года, сообщила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оперативно и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по наблюдению во время президентских выборов 2016", - заявила Сандерс.

Она отметила, что генпрокурору делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию.

"Эти действия будут способствовать тому, чтобы все американцы узнали правду о событиях, которые произошли, и о действиях, которые были предприняты, во время последних президентских выборов и восстановят доверие к нашим государственным институтам", - подчеркнула пресс-секретарь.

1вз тг

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