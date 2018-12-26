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Трамп посетил с необъявленным визитом в Ирак - СМИ

Вашингтон. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитомк, сообщили в среду вечером в Белом доме.

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Газета "Нью-Йорк таймс" поясняет, что на территории Ирака Д.Трамп находился в среду.

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