Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 4:32

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Ирландии после того, как посетит Великобританию с госвизитом, объявил во вторник Белый дом.

"Президент и премьер-министр Ирландии (Лео Варадкар) проведут двустороннюю встречу в Шэнноне 5 июня", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь посольства Ирландии в Вашингтоне, в свою очередь, заявила: "Мы приветствуем объявление о визите президента США. Подробная информация о ходе визита будет обнародована в надлежащее время".

Как сообщили источники телеканала CNN, переговоры по визиту Трампа в Ирландию изначально попали в тупик, потому что Белый дом и ирландское правительство не могли договориться о месте встречи.

В итоге обе стороны достигли компромисса - лидеры США и Ирландии встретятся в аэропорту Шэннон.

Ирландские СМИ сообщают, что Трамп и Варадкар встретятся в VIP-секции аэропорта.

Источник, знающий о ходе обсуждения визита, отметил, что Белый дом хотел, чтобы встреча прошла в отеле Trump Doonbeg. Но он опроверг сообщения о том, что разговор о месте был причиной задержки объявления визита Трампа в Ирландию.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!