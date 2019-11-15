Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 15:25

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен посетить 70-й саммит НАТО, который пройдет в декабре в Лондоне, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в пятницу.

В нем подчеркивается, что Трамп "с нетерпением ожидает встречи" с лидерами государств-членов НАТО для "рассмотрения беспрецедентного прогресса Североатлантического союза касательно распределения бремени, включая добавление более $100 млрд к новым расходам на оборону с 2016 года".

Отмечается, что визит Трампа и первой леди США Мелании Трамп в Великобританию продлится со второго по четвертое декабря.

Ожидается, что президент посетит прием королевы Великобритании Елизаветы II в Букингемском дворце.

Саммит НАТО состоится 3-4 декабря в столице Великобритании.

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