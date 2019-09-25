Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 14:28

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду сообщил в своем Twitter, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страхи. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - написал Трамп.

Он в очередной раз назвал отношение демократов к нему "охотой на ведьм".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает охотой на ведьм решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.

Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов - большинство. Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.

Третий этап - рассмотрение дела в сенате. Отстранить президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. В настоящее время такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у республиканцев - сторонников Трампа.

Трамп также заявлял, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя дебаты демократов, отметил, что "если кто-нибудь из этих людей придет (к власти), страна отправится в ад".

1ви ар

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