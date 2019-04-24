Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, что остается объектом "охоты на ведьм" даже после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Миллионы документов были переданы злобным демократам Мюллера, и я даже позволил взять показания у всех, включая советника Белого дома. Я не обязан был этого делать, но теперь они (демократы - ИФ) хотят большего. У Конгресса нет времени рассматривать и принимать законы, они (конгрессмены-демократы - ИФ) только и хотят, что продолжать "охоту на ведьм", в которой я уже их обыграл", - написал он в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что "не было президента с более прозрачной деятельностью, чем он", и посоветовал конгрессменам-демократам переключить внимание с "охоты на ведьм" на другие дела.

"Им нужно начать заниматься очень хорошо известными всем преступниками. Эта система (политическая система США - ИФ) прогнила, но мы осушим это болото!" - добавил он.

Ранее в среду он также пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы запустят против него процедуру импичмента.

На прошлой неделе был обнародован доклад Р.Мюллера о так называемом "российском расследовании". Он работал над ним более двух лет и пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!