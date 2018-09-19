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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 19:42 19.09.2018 - 19:42

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду приехал в штат Северная Каролина, на который недавно обрушился ураган "Флоренс", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Сначала американский лидер посетил церковь в городе Нью-Берн, в которой организован центр по распределению продовольствия и предметов первой необходимости среди пострадавших. Он вместе с волонтерами принял участие в раздаче контейнеров с хот-догами, картошкой фри и фруктами. Д.Трамп пообщался с местными жителями, которые пришли в центр. После этого он поблагодарил волонтеров за работу.

Затем президент США отправился в центр Нью-Берна, где прошел по центральным городским улицам, где также поговорил с жителями, которых заверил, что вся инфраструктура будет восстановлена.

Он вновь выразил соболезнования близким и родным жертв стихии, отметив, что "вся Америка скорбит вместе с вами". По словам Д.Трампа, ураган был "чудовищным".

Ожидается, что позже в среду президент США отправится в Южную Каролину, которую также затронула стихия, а уже затем вернется в Вашингтон.

Ураган обрушился на восточное побережье США в конце прошлой недели. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. Сильнее всего пострадали штаты - Северная и Южная Каролина. По последним данным, жертвами стихии стали 37 человек.

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