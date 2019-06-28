Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:08

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы.

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года.

"Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.

Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

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