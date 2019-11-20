Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 20:11

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на фоне очередных слушаний в конгрессе США по вопросу об объявлении ему импичмента заявил, что "охота на ведьм" должна сейчас же закончиться.

"Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны", - написал Трамп в Twitter.

В среду в палате представителей США проходит очередной этап слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа. На вопросы конгрессменов уже ответил постпред США при ЕС Гордон Сондланд. Его показания, по мнению многих американских СМИ, стали сильным ударом по администрации Трампа.

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