Трамп после рабочего ланча с Ким Чен Ыном: мы идем подписывать документ
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***Трамп заявил о большом прогрессе на встрече с Ким Чен Ыном
***Трамп о саммите с Ким Чен Ыном: мы далеко продвинулись, вышло лучше, чем кто-либо мог предположить
Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын после завершения рабочего ланча сделали краткую остановку перед журналистами, в рамках которой американский президент сообщил о скором подписании некоего документа.
Они вдвоем без переводчиков подошли к журналистам, которые поинтересовались у них результатами встречи, на что Д.Трамп заявил о "большом прогрессе".
"Мы далеко продвинулись. Вышло лучше, чем кто-либо мог предположить", - ответил он.
Лидер США также анонсировал подписание некоего документа. "А сейчас мы направляемся на подписание (документа - ИФ)", - сказал он, после чего лидеры направились к другому помещению, перед которым на протяжении пары минут советовались со своими помощниками. Затем, разделившись, зашли в него с разных сторон.
На данный момент не известно, какой именно документ собираются подписать лидеры США и КНДР и были ли достигнуты какие-либо договоренности в ходе саммита.
Как ранее сообщал Белый дом, после рабочего ланча с Ким Чен Ыном у Д.Трамп был запланирован только подход к прессе в 16:00 по местному времени (11:00 по мск).
Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.
1йф бе
Интерфакс