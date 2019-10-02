Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 18:24

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на фоне намерения демократов добиваться его импичмента заявил, что Демократическая партия занята совершенно посторонними задачами.

"Ничего не делающие демократы должны сосредоточить внимание на развитии нашей страны, а не тратить время и энергию кого-либо на ерунду, чем они и занимаются с моего избрания", - написал президент в твиттере.

"В этот раз (на президентских выборах 2020 года - ИФ) достаньте кандидата получше, он вам понадобится!" - резюмировал президент.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

В свою очередь президент Трамп раскритиковал расследование демократов, заявив, что они проводят не процедуру импичмента, а пытаются организовать переворот.

1аю ав

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