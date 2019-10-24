Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:17

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг предположил, что сирийские курды могли бы передислоцироваться ближе к сирийским нефтяным месторождениям.

"Мне понравилась беседа с генералом Мазлумом Абди. Он высоко ценит то, что мы сделали, и я высоко ценю то, что сделали курды. Возможно, пришло время для курдов перейти в нефтяной район", - написал он в Twitter.

Ранее Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

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