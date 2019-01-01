Трамп посоветовал недоброжелателям успокоиться в ожидании "великолепных событий"

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 14:38

Вашингтон. 1 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в Новый год решил обратиться, в частности, к своим оппонентам, посоветовав им забыть о ненависти к нему и насладиться позитивными переменами в стране.

"Всех - с Новым годом, в том числе - тех, кто меня ненавидит, а также - СМИ, распространяющих фейковые новости", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Д.Трампа, "2019 будет потрясающим годом для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой: нашу страну ожидают великолепные события".

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