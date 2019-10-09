Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 15:10

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что для того, чтобы ООН не осталась без денег, платить в ее бюджет должны все страны, а не только США.

Накануне стало известно, что Всемирная организация испытывает острую нехватку финансовых средств и к концу октября может остаться на мели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в письме 37 тысячам сотрудников секретариата ООН (письмо оказалось в распоряжении американской телекомпании CDS), что "страны-члены покрыли только 70% регулярного бюджета на 2019 год, что привело к дефициту наличных денег в $230 млн к концу сентября". "Мы рискуем остаться без средств к концу этого месяца", - сообщил генсек Всемирной организации. Для сокращения расходов, по словам Гутерриша, придется отложить ряд конференций, сократить услуги, ограничить официальные поездки, принять меры экономии электроэнергии.

"Так заставьте платить все страны-члены, а не только США", - написал в среду в своем микроблоге в Твиттере Трамп.

Между тем, по данным американских СМИ, Гутерриш сообщил, что США значатся среди стран, которые еще не заплатили взнос в бюджет ООН за этот год.

"В этом году 129 государств-членов ООН внесли в бюджет организации за 2019 год $2 млрд. Но порядка $1,4 млрд все еще остаются невыплаченными. Среди 64 стран, которые должны сделать свой взнос в 2019 году, - Аргентина, Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия, Сенегал и Соединенные Штаты", - цитируют СМИ генсека ООН.

В ООН есть регулярный бюджет и бюджет на операции по поддержанию мира.

Регулярный бюджет ООН разрабатывается на два года и составляет примерно $3 млрд. Размер взносов стран-членов рассчитываются в соответствии с утвержденной шкалой с учетом показателей валового национального дохода и платёжеспособности государства.

США являются крупнейшими плательщиками в бюджет ООН. При этом, по данным СМИ, Соединенные Штаты задолжали более миллиарда долларов за несколько лет. Трамп считает взнос чрезмерно высоким.

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