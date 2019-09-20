Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 19:24

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае, если европейские страны не согласятся принять сограждан, воевавших за группировку ИГ (запрещена в РФ), в итоге придется выпустить пленных боевиков на границах стран их происхождения.

"Однажды мне придется сказать: извините, но вы (Европа - ИФ) должны забрать их обратно, или мы выпустим их на вашей границе" - заявил Трамп в пятницу в Белом доме.

"Тогда им (Европе - ИФ) придется их ловить снова", - отметил он.

Трамп также заявил, что США, взяв в плен этих боевиков, "оказали всем большую услугу", однако "США не могут держать тысячи боевиков", на содержание которых уходят "миллиарды долларов".

При этом президент напомнил, что основная заслуга в победе над "халифатом" ИГ принадлежит США.

Ранее Трамп уже неоднократно призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов ИГ, упомянув при этом о 1,8 тыс. пленных боевиков.

Ряд европейских стран в свою очередь выступил против возвращения пленных. Так, Лондон отверг призыв Трампа вернуть захваченных в Сирии британских исламских радикалов в Великобританию для последующего суда, поскольку, по мнению правительства, "боевики должны предстать перед судом там, где они совершили преступления".

В конце декабря прошлого года Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена.

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