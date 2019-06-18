Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 4:46

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла свои источники после статьи об участившихся атаках США на российскую энергосистему.

"Материал в New York Times об усилении атак США на российскую энергосистему - это фальшивые новости, и находящаяся в упадке New York Times знает об этом. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми", - написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил, что газета "должна полностью отчитаться".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

После этого Трамп в своем твиттере сообщил, что утверждение газеты не соответствует действительности.

"Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп.

Комментируя публикацию, президент США также заявил, что изложенная в ней информация "является неправдой".

"Они (прим. - СМИ) сделают, или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - добавил Трамп.

Газета New York Times в свою очередь заявила президенту США, что обвинять СМИ в государственной измене опасно.

"Обвинять прессу в измене это опасно", - говорится в заявлении издания, также опубликованном в твиттере.

Там отмечается, что перед публикацией с материалом, вызвавшим негодование президента, была ознакомлена его администрация.

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