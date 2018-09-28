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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 8:57 28.09.2018 - 08:57

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Выступление кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано в юридическом комитете сената США стало "мощным и честным", написал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Судья Кавано показал Америке, почему именно я номинировал его. Его выступление было мощным, честным и захватывающим", - написал Д.Трамп.

Президент также раскритиковал Демократическую партию за попытки помешать назначению Бр.Кавано.

В четверг Бр.Кавано выступил в комитете сената с речью, в которой отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него после того, как он стал кандидатом на должность судьи американского Верховного суда.

"Все эта двухнедельная кампания была просчитанным и организованным ударом, подкрепленным очевидной затаенной злобой на Дональда Трампа и выборы 2016 года", - сказал Бр.Кавано.

Бр.Кавано на слушаниях также рассказал, что он никогда не пил алкоголь до бессознательного состояния. Ранее обвинившая его в домогательствах женщина заявляла, что во время инцидента Бр.Кавано "был очевидно пьян".

"Я люблю пиво. Я все еще люблю пиво, но я не пью пиво до потери сознания, и я никогда ни на кого не нападал", - сказал Бр.Кавано.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.

После публикации К.Б.Форд согласилась выступить на слушаниях в сенате США. Ее выступление также состоялось в четверг незадолго до речи Бр.Кавано.

В юридическом комитете К.Б.Форд рассказала, что она полностью уверена, что на вечеринке на нее напал именно Бр.Кавано.

Также после публикации с обвинениями в адрес Бр. Кавано выступили еще две женщины.

Кандидатура Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Д.Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Б.Кавано, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование скандального дела о любовной связи бывшего президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого дома Моникой Левински.

Против кандидатуры республиканца Б.Кавано выступают члены демократической партии США.

В состав Верховного суда США входят девять судей, они назначаются пожизненно.

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