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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 16:09 22.06.2018 - 16:09

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил серьезный подход Мексики к миграционному законодательству, подчеркнув, что страна старательно охраняет свои границы, несмотря на то, что экономически сильно зависит от Штатов.

"80% мексиканского экспорта приходится на Соединенные Штаты. Они полностью полагаются на нас, что меня устраивает. Но в то же время у них сильные миграционные законы. В США же жалкие, слабые и неэффективные миграционные законы, и демократы отказываются помогать нам их исправлять. Мы поговорим с Мексикой!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Д.Трамп проводит политику по борьбе с незаконной миграцией на южной границе США с момента его избрания.

Он ранее заявлял, что считает миграционное законодательство США "худшим в мире".

"Наше иммиграционное законодательство самое слабое... Демократы сделают все, чтобы это не менялось, и будут чинить препятствия (на пути изменений законодательства в сфере иммиграции - ИФ). Они хотят открыть границы США, что означает рост преступности", - говорил он.

Также он неоднократно критиковал ситуацию с беженцами в Европе, подчеркнув, что он не хочет, чтобы США превратились в лагерь для беженцев.

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