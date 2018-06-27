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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 20:40 27.06.2018 - 20:40

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп позитивно оценил проведенную Россией подготовку к Чемпионату мира по футболу, передает в среду агентство "Блумберг". По данным агентства, Д.Трамп назвал "фантастической работой" то, как России подготовилась к ЧМ-2018. ПОСЛЕДУЕТ 1тэ во вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс