Трамп похвалил Россию за хорошую организацию ЧМ-2018
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп позитивно оценил проведенную Россией подготовку к Чемпионату мира по футболу, передает в среду агентство "Блумберг".
По данным агентства, Д.Трамп назвал "фантастической работой" то, как России подготовилась к ЧМ-2018.
ПОСЛЕДУЕТ
1тэ во вв
Интерфакс